Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Получать «тайные знания» с помощью ютуба станет сложнее

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 20:57
1 мин
Photo
Flickr

Крупнейший видеохостинг YouTube рассказал о намерении ограничивать просмотр роликов, содержащих различные материалы о теориях заговора.

«Управлять дезинформацией и вредоносными теориями заговора сложно, потому что контент постоянно меняется и развивается. Сегодня мы делаем еще один шаг по обузданию ненависти и оскорблений, удаляя больше контента с содержанием теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — гласит официальный блог сервиса.

Ранее YouTube уже боролся с распространением теории заговора, известной как QAnon. Согласно ей, в стране существует крупная сеть педофилии, вовлекающая многих знаменитостей и против которой пытается бороться Дональд Трамп.

темы
ограничения
YouTube
теории заговора
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!