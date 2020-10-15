Получать «тайные знания» с помощью ютуба станет сложнее

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Крупнейший видеохостинг YouTube рассказал о намерении ограничивать просмотр роликов, содержащих различные материалы о теориях заговора.

«Управлять дезинформацией и вредоносными теориями заговора сложно, потому что контент постоянно меняется и развивается. Сегодня мы делаем еще один шаг по обузданию ненависти и оскорблений, удаляя больше контента с содержанием теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — гласит официальный блог сервиса.

Ранее YouTube уже боролся с распространением теории заговора, известной как QAnon. Согласно ей, в стране существует крупная сеть педофилии, вовлекающая многих знаменитостей и против которой пытается бороться Дональд Трамп.