«Полстраны живет без этого»: Александр Буйнов создал интригу вокруг перенесенной операции

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Фото из Instagram Александра Буйнова

70-летний певец Александр Буйнов перенес тяжелую операцию, но диагноз не уточнил. Он с юмором написал в соцсетях, что «после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого».

Артист опубликовал несколько фото из больницы. На снимках он выглядит сильно похудевшим.

«Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бубо», — сообщил Буйнов.

Из-за проблем со здоровьем он отменил выступление на фестивале «Славянский базар».

В 2011 году Буйнов излечился от рака предстательной железы.

Ранее сообщалось о госпитализации певца Юрия Антонова.