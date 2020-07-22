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«Полстраны живет без этого»: Александр Буйнов создал интригу вокруг перенесенной операции

Лилия Караева
22 июля, 2020 15:24
1 мин
Александр Буйнов
Фото из Instagram Александра Буйнова

70-летний певец Александр Буйнов перенес тяжелую операцию, но диагноз не уточнил. Он с юмором написал в соцсетях, что «после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого».

Артист опубликовал несколько фото из больницы. На снимках он выглядит сильно похудевшим.

«Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бубо», — сообщил Буйнов.

Из-за проблем со здоровьем он отменил выступление на фестивале «Славянский базар».

В 2011 году Буйнов излечился от рака предстательной железы.

Ранее сообщалось о госпитализации певца Юрия Антонова.

темы
больница
операция
Александр Буйнов
1 мин