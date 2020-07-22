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Общество
«Полстраны живет без этого»: Александр Буйнов создал интригу вокруг перенесенной операции
22 июля, 2020 15:24
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Фото из Instagram Александра Буйнова
70-летний певец Александр Буйнов перенес тяжелую операцию, но диагноз не уточнил. Он с юмором написал в соцсетях, что «после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого».
Артист опубликовал несколько фото из больницы. На снимках он выглядит сильно похудевшим.
«Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бубо», — сообщил Буйнов.
Из-за проблем со здоровьем он отменил выступление на фестивале «Славянский базар».
В 2011 году Буйнов излечился от рака предстательной железы.
Ранее сообщалось о госпитализации певца Юрия Антонова.
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