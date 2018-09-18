Половина россиян потеряет рабочие места до 2020 года

Взглянуть в будущее «с оптимизмом» предлагают россиянам, закручинившимся по поводу «подвинувшейся» пенсии, Всемирный экономический форум WEF, Евразийский институт конкурентоспособности, а также консалтинговая компания Strategy Partners.

Ряды работников предприятий «выкосит» тотальная автоматизация процессов, стремительное развитие современных технологий и замена людей роботами.

Будущее рабочих мест 2018

Так называется «обнадёживающий» доклад, прочитав который нервно закурили бы фантасты Кир Булычев, Айзек Азимов и братья Стругацкие, будь они, конечно же, живы.

Что там Стивен Кинг с его ужасными фантазиями? Докладчики обещают нам уже к 2020 году (считай – через год) 75 миллионов человек без работы при населении в 146 млн. Что же это получается…

Каждый второй безработный?

Больше! Порталу «Лента.ру» партнер Strategy Partners и руководитель данного проекта в России Алексей Праздничных признался, что неизбежность такого прогноза обусловлена рекордно низкой производительностью труда и появлением новейших технологий.

Стоит ли паковать чемоданы? Быть может, и стоит, но куда? Прогрессивный Запад идёт впереди планеты всей и там вышеуказанные процессы наверняка произойдут быстрее.

Эксперты призывают не паниковать и предрекают появление в краткосрочной перспективе 133 млн рабочих мест. Это почти вдвое больше, чем 75 млн утраченных. Но будут ли готовы занять эти места люди, пережившие глобальный стресс.

Ещё на излёте 1960-х Томас Холмс и Ричард Рэй проанализировали медкарты своих пациентов и выстроили шкалу стрессов. Наибольшим потрясением, согласно исследованию, стала смерть супруга. На втором месте оказался пережитый развод, далее — приобретённая инвалидность, ну а уж затем — увольнение с работы.

К чему приводит сильный стресс?

В 2008 году, когда во всём мире бушевал экономический кризис, учёные Гонконгского университета отследили резкую вспышку суицидов в 54 странах мира.

Резиденты самых трудоспособных слоёв населения, оказавшись на улице, накладывали на себя руки, осознавая внезапно свалившийся на них груз проблем. В странах Европы общее число сведших с жизнью возросло на 16,8%. А что же Россия? К наиболее мощному всплеску самоубийств привёл кризис 1998 года, когда в стране произошёл дефолт.

И вот — не менее «радужные» перспективы. В 2017 году 29% от общего числа товаров и услуг было произведено роботами и алгоритмами. В 2022 году аналогичный показатель превысит 42%. В 2025 (согласно прогнозам экспертов) «контрольный пакет» рабочей активности перейдёт к роботам, которые будут выполнять 52% насущных задач.

Всем тем, кто озабочен по поводу своей судьбы, кредитов, ипотек, взятых лет на 40 вперёд, а также будущего своих детей, пришла пора задуматься. Их руководителям предлагается не тратить время на переобучение персонала, а нанимать новых сотрудников, обладающих инновационными навыками, попутно автоматизируя рабочие процессы. И, конечно, по максимуму использовать «пул» специалистов, имеющих временную форму занятости.

Что это значит на практике в предлагаемых обстоятельствах российских реалий? Сезонные рабочие. Бесправные де-факто и де-юре, фрилансеры, за которыми пристально наблюдают фискальные органы. Люди, оформленные по договорам гражданско-правового характера, отношения с которыми можно не продлить в любой момент.

Впрочем, нас спешат успокоить. Четверти сотрудников, всё же, «повезёт», их рабочие места, полагают аналитики, могут быть автоматизированы не на все 100%, а лишь на 70. Но почему-то нет сомнений, что этот сегмент на практике также будет «урезан».

Проведённое исследование отнюдь не районного масштаба. Оно базируется на анализе мнений руководителей более чем 300 мировых компаний, которые обеспечивают 70 процентов всемирного ВВП.

С кого начнут?

Канули в Лету фонарщики и телефонисты, трубочисты и кучеры. Доживают век таксисты, уныло посматривая, как искусственный интеллект даёт фору Маре Багдасарян, разгоняя автомобили до известной скорости и предрекая логичный конец профессии «таксист».

«Блокчейн всему!» — задорно изрекают эксперты, почему-то радостно размахивая знаменем грядущих перемен, которые для многих означают гарантированный крах.

Но кроме очевидных минусов, должны быть и не менее очевидные плюсы.

Говорят, что уйдут в прошлое риелторы и другие посредники, стригущие купоны и делающие деньги из воздуха. Мировая аудитория ждёт появления анонсированного проекта «Propy», который откроет нам доступ к информации о недвижимости, расположенной не только в России, но и в других уголках мира. Умные контракты на Ethereum дадут возможность приобретать имущество в любой юрисдикции, вроде бы, избегая юридических противоречий в законодательствах разных стран. Чем платить? Знамо чем — криптовалютой.

Доживают свой век регистрирующие сделки нотариусы. «Сбербанк» уже отправил в отставку 8800 специалистов. Их заменили не нуждающиеся в зарплате алгоритмы и роботы, обеспечившие в 2017-м почти 40% дополнительной прибыли крупнейшей кредитно-финансовой организации страны.

А люди? Надлежащим образом простимулированы к профессиональному росту и творческому поиску. «Выжившим» в 2018 году увеличили зарплаты на 5 %. Разве не здорово?

Зайдите на прогрессивные сайты, где обещают юридическую помощь. Вы с удивлением обнаружите, что её успешно оказывают боты. И вот здесь интересный момент: если в ближайшее 10-15 лет появится электронное правосудие, а прокуроры, судьи, адвокаты будут заменены корректно работающими алгоритмами, процент обвинительных приговоров может снизиться с 99,64% до более низких показателей даже в условиях несовершенного и противоречивого законодательства, в которое вносят всё более и более сумбурные изменения депутаты. Их, как раз-таки, увы, искусственным интеллектом не заменишь.

Суд на блокчейне? Почему бы нет. Это шанс на, действительно, беспристрастное правосудие. Пресловутое «телефонное право», сломавшее жизни многим людям, по идее, должно стать архаизмом. Но станет ли?

Идём, а точнее, едем дальше. Уже сегодня на трассах больше радаров, чем людей со свистками, и это не может не радовать. Постовые и контролёры, ревизоры и вахтёры, надзиратели и соглядатаи всех мастей, пребывавшие «в ранге бога», уходят в историю.

Фиксировать и профилактировать нарушения и проникновения, как оказалось, можно не только без их участия, но и без их хамства. И здесь обе руки хотелось бы поднять за то, чтобы прогресс сделал «своё чёрное дело» по максимуму.

Совершенно закономерной выглядит автоматизация торговых процессов. Продавец — это звучало гордо вчера. Но сегодня, судя по непрерывно растущему количеству торговых автоматов, вчерашние «королевы прилавков» могут искать в себе новые таланты и приобрести более творческую профессию.

Вполне реалистична автоматизация процессов в политической журналистике. Разработав пару-тройку автоматов для публичного побивания наиболее голосистых представителей «братского» украинского народа, НТВ и Первый канал смогут в условиях кризиса сэкономить на выплате баснословных гонораров популярным телеведущим, всё чаще переходящим на русский матерный в прямом эфире.

Качество отечественного кинопродукта, который в последнее время доверяют создавать людям, не имеющим режиссёрского или хотя бы актёрского образования, «шепчет» о том, что эти процессы давно пора автоматизировать и доверить алгоритмам. Если сценарии очередного сезона «Улиц разбитых фонарей» будут написаны роботом, то вряд ли кто-то обратит на это внимание.

Все уйдут. А кто останется? Если взглянуть на ситуацию глазами русского классика — Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, то сократить громадную армию вершителей наших судеб (опять-таки, депутатов, министров, руководителей предприятий, их любовниц и многочисленных заместителей, трудоустроенных на высокооплачиваемые должности с загадочными названиями, смысла и значения которых всё равно не понимает никто, а также их орду их охранников) не удастся никому и никогда.

В конце концов, какая им разница, кем руководить – человеком или роботом? Человеком оно, конечно, интереснее. Простора для эксперимента, полёта мысли и бесконечных издевательств, однозначно, больше.

А вот с роботами не шутят.

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