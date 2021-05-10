«Полностью слепой» мужчина более 10 лет «водил за нос» власти и умудрялся водить машину

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В итальянском городе Кротоне сотрудники Финансовой гвардии (один из четырёх видов Национальных Полицейских сил Италии) задержали автомобилиста, который по документам был «полностью слепым».

67-летний итальянец был обнаружен в ходе общенационального расследования Фингвардии. Ведомство сопоставило данные о всех получателях пособий по инвалидности по зрению с их медицинскими документами и выписками по выплатам.

Выяснилось, что мужчина более 10 получал пенсию по инвалидности и при этом водил автомобиль, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».