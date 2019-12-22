Политтехнолог Мангушев рассказал, как работал по заказу «Новой газеты» в Москве и ЦАР

Любовь Соболь подала в суд на Игоря Мангушева
Он рассказал свою версию происходящего и поделился информацией о сотрудничестве с «Новой газетой».
Ранее мужчина часто взаимодействовал с «Новой». Директор издания Алексей Полухин поручил ему собрать компромат на соратницу Навального. Позже в «Новой газете» появилась статья Дениса Короткова – карманного журналиста Михаила Ходорковского.
Коротков написал, что Мангушев якобы получил заказ на Соболь от медиагруппы «Патриот» и Евгения Пригожина. Политтехнолог опроверг материал Короткова и дал интервью корреспондентам ФАН, прояснив ситуацию.
Мангушев заявил, что по поводу иска Соболь он не переживает, поскольку уверен, что соратница Навального делает это ради пиара. Ее иск – это шум, и скоро Соболь все забудут. Но есть то, о чем он действительно переживает – личная безопасность.
На вопрос о сотрудничестве со структурами бизнесмена Евгения Пригожина Мангушев подробно рассказал, что не против этого, но предложений не поступало. По заказу «Новой газеты» он пытался внедриться в структуры, но получилось это не сразу.
Мангушеву поручили провести расследование в ЦАР, потому что Пригожина тогда обвиняли в установлении своих порядков в стране.
«Мне удалось выйти на человека, который там работал на пророссийском радио «Lengo songo» техником. У него заканчивалась смена и он срочно искал, кто согласится поехать в ЦАР. Я смог через него устроиться», - рассказывает собеседник ФАН.
Он настраивал радиостанции, так как радиосфера расширялась, и в некоторых городах ставили новые тарелки. Информации, за которой руководство «Новой газеты» отправило его, не было.
«Была та, что их категорически не устраивала. И результаты моей работы так и не были опубликованы», – рассказал Мангушев.
Он отметил, что в случае продолжения войны со стороны «Новой» он поделится компроматом на некоторых сотрудников издания. Информация касается и заказных материалов. Например, о мусорных свалках в Подмосковье, об Африке и т.д.
На вопрос о том, насколько данные жесткие, Мангушев ответил, что все зависит от того, как подать информацию.
«Мы живем в виртуальном мире, и то, что для них абсолютно не является компроматом, другим может погубить карьеру», - уверен он.
Расследование «Новой газеты» было опубликовано 15 декабря. Автор материала Денис Коротков обвинил Медиагруппу «Патриот» в дискредитации кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. При этом сбор компромата оплатил директор «Новой газеты» Алексей Полухин, что подтвердили предоставленные Мангушевым документы.
Входящее в Медиагруппу «Патриот» Федеральное агентство новостей» обратилось к
Мангушеву, который опроверг расследование Короткова, отметив, что его слова исказили. Он отметил, что материал «Новой газеты» носит заказной характер, добавив, что это обычная практика издания.
Автор заказного материала Денис Коротков – посредник между руководителем редакции Дмитрием Муратовым и спонсорами из-за рубежа, в частности, Михаилом Ходорковским. Коротков - частый гость на форумах НКО Ходорковского, где получает средства на выпуск статей на заказ.
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