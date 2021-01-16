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В Рязани полиция задержала подозреваемого в зверском убийстве журналистки Жанны Шепляковой. Как сообщается, супруг главного редактора новостного портала «Рязань.Лайф» пришёл в полицию и написал явку с повинной.

Мужчина признался в убийстве жены, возбуждено уголовное дело. Причиной убийства стал возникший на бытовой почве конфликт.

Ранее сообщалось, что супруг Шепляковой после преступления забрал детей и уехал из Рязанской области. Тело журналистки с ножевыми ранениями обнаружили в её квартире, сообщает ТАСС.