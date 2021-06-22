Полиция задержала около 20 детей из-за фото с радужным флагом
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга посчитала незаконным задержание двадцати подростков во время аниме-мероприятия в лофте.
Как считают в надзорном ведомстве, сотрудники правоохранительных органов незаконно доставили в полицию и удерживали несовершеннолетних. Виновных обещают привлечь к дисциплинарной ответственности.
Инцидент, о котором идет речь, произошёл в марте текущего года в лофте «Этажи», где прошла аниме-вечеринка с участием двух десятков человек в возрасте от 12 до 17 лет. В ходе мероприятия один из участников достал радужный флаг, после чего присутствующие начали с ним фотографироваться.
Администрация лофта заперла детей и вызвала полицию. Приехавшие правоохранители, не дождались родителей подростков и увезли их в отдел полиции, устроив допрос о том, зачем дети «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения».
Тем, кто отказывался отвечать, угрожали, что они пробудут в отделе полиции до утра, пишут «Открытые медиа».