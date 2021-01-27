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Полиция увезла шамана Габышева в психушку перед мартовским походом на Москву

Лилия Караева
27 января, 2021 15:37
1 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 15:37
1 мин
Шаман Габышев (справа)
Ykt.ru

Участковый инспектор полиции задержал и отвез в психдиспансер жителя Якутии Александра Габышева. Недавно он объявил о подготовке нового похода на Москву.

О задержании Габышева в Telegram сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его данным, к шаману домой пришел участковый и женщина в гражданской одежде, предположительно, врач-психиатр.

Мужчина не хотел открывать им. Точные причины задержания неизвестны.

Прянишников полагает, что Габышев не пришел для отметки в психдиспансер, откуда был выписан летом.

Ранее Габышев объявил, что готовит новый поход на Москву с отрядом добровольцев. Он должен состояться в марте 2021 года.

В 2019-м Габышев уже организовывал поход, но его задержали. После второй попытки шамана отправили на принудительное лечение в психдиспансер - в конце июля 2020 года его выписали.

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ТЕГИ
полиция
Александр Габышев
Психдиспансер
Поход
1 мин
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