Полиция увезла шамана Габышева в психушку перед мартовским походом на Москву

Общество

Участковый инспектор полиции задержал и отвез в психдиспансер жителя Якутии Александра Габышева. Недавно он объявил о подготовке нового похода на Москву.

О задержании Габышева в Telegram сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его данным, к шаману домой пришел участковый и женщина в гражданской одежде, предположительно, врач-психиатр.

Мужчина не хотел открывать им. Точные причины задержания неизвестны.

Прянишников полагает, что Габышев не пришел для отметки в психдиспансер, откуда был выписан летом.

Ранее Габышев объявил, что готовит новый поход на Москву с отрядом добровольцев. Он должен состояться в марте 2021 года.

В 2019-м Габышев уже организовывал поход, но его задержали. После второй попытки шамана отправили на принудительное лечение в психдиспансер - в конце июля 2020 года его выписали.