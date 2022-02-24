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Полиция Украины попросила обращать внимание на людей с элементами красного цвета на одежде
24 февраля, 2022 13:57
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President.gov.ua
Национальная полиция Украины попросила граждан следить за людьми с красным цветом в одежде на улицах. Также жителям не советуют носить военную форму.
МВД обратилось к украинцам в Facebook. В сообщении сказано, что полиция усилила меры по обеспечению порядка на улицах.
Жителей просят сообщать о подозреваемых с красными вещами в одежде по телефону 102.
24 февраля на Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с РФ и распорядился выдавать всем желающим оружие.
Перед этим Россия начала военную операцию в Донбассе. Стало известно, какое заявление Зеленского послужило триггером для начала войны.
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