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Общество
Полиция традиционно перекрыла центр Москвы и Санкт-Петербурга
7 февраля, 2021 16:06
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Столичные полицейские, по примеру своих петербургских коллег, снова заняли центр города, перекрыв железными ограждениями Манежную площадь.
В свою очередь, в Северной столице спецтехника стягивается в направлении Дворцовой и Сенной площадей. Ранее, в субботу, силовики уже перекрывали центр Санкт-Петербурга.
При этом, как сообщает «Росбалт», сторонники политика Алексея Навального не намечали на ближайшие выходные никаких митингов.
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