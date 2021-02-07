Полиция традиционно перекрыла центр Москвы и Санкт-Петербурга

Общество

Столичные полицейские, по примеру своих петербургских коллег, снова заняли центр города, перекрыв железными ограждениями Манежную площадь.

В свою очередь, в Северной столице спецтехника стягивается в направлении Дворцовой и Сенной площадей. Ранее, в субботу, силовики уже перекрывали центр Санкт-Петербурга.

При этом, как сообщает «Росбалт», сторонники политика Алексея Навального не намечали на ближайшие выходные никаких митингов.