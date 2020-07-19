Полиция Петербурга накрыла офис «теневых банкиров»

Общество

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В Санкт-Петербурге за незаконную банковскую деятельность задержали трех женщин. Полицейские полагают, что петербурженки помогали физическим и юридическим лицам незаконно обналичить и скрыть деньги от финансового контроля.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатором схемы стала некая предпринимательница. Её знакомая выполняла роль бухгалтера и изготовливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. Третья женщина занималась юридическим сопровождением деятельности.

Офис «теневые банкиры» открыли на Кирочной улице. За всермя своей деятельности женщины успели обналичить свыше 100 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 13% от общей суммы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Двум задержанным петербурженкам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одна находится под подпиской о невыезде.