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Полиция Петербурга накрыла офис «теневых банкиров»

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 15:44
1 мин
Фото
Фото: Flickr

В Санкт-Петербурге за незаконную банковскую деятельность задержали трех женщин. Полицейские полагают, что петербурженки помогали физическим и юридическим лицам незаконно обналичить и скрыть деньги от финансового контроля.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатором схемы стала некая предпринимательница. Её знакомая выполняла роль бухгалтера и изготовливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. Третья женщина занималась юридическим сопровождением деятельности.

Офис «теневые банкиры» открыли на Кирочной улице. За всермя своей деятельности женщины успели обналичить свыше 100 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 13% от общей суммы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Двум задержанным петербурженкам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одна находится под подпиской о невыезде.

темы
полиция
Санкт-Петербург
банки
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