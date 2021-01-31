Полиция открестилась от распыления газа на акции в Петербурге

Общество

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга не применяли светошумовые гранаты и перцовый газ на акции протеста 31 января.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. О распылении полицейскими перцового газа на Сенной площади сообщила «Фонтанка». Это случилось, когда между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения, сообщает РБК.

Тем временем, в России число задержанных на акциях протеста по всей стране, по данным «ОВД-Инфо», достигло отметки в 4027 человек.

Наибольшее количество задержанных в Москве, там насчитали 1167 человек На втором месте - Петербург (862 человек), на третьем - Красноярск (194 человека).