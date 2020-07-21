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Полиция нашла убийцу 35-летней давности по окуркам сигарет

Антон Мельников
21 июля, 2020 23:04
2 мин
ц
Pixabay

По словам прокурора штата Оклахома, образцы ДНК из окурков привели к тому, что власти опознали подозреваемого, который 35 лет назад совершил убийство.

Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер объявил, что 55-летнему Эрлу Уилсону предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Речь идет об убийстве Пола Эйкмана в сентябре 1985 года близ трассы Тернпайк Тернер.

Согласно заявлению прокурора, достижения в области работы с ДНК позволяют властям иначе взглянуть на «сложные случаи». Также Хантер отметил, что преступники должны нести ответственность, «даже после трех десятилетий».

В 1985 году агенты Федерального бюро расследований (ФБР) штата Оклахома собрали с места убийства различные улики, в том числе окурки и отпечатки пальцев. На основе полученных образцов был создан ДНК-профиль, который был занесен в систему учета полиции. Долгое время образцы не выдавали никаких совпадений, из-за чего интерес служб правопорядка к делу остыл.

Ситуация изменилась в прошлом году, когда местные агенты ФБР обнаружили потенциальное совпадение с ДНК-профилем во время поиска в национальной базе данных. Следователи также сопоставили образцы отпечатков пальцев с отпечатками арестованного, сообщает New York Post.

темы
США
убийство
преступление
сигареты
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