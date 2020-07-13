Полиция Московской области задержала безработного поляка с оружием

Общество

фото: Flickr

Подмосковные полицейские задержали гражданина Польши с пистолетами с патронами к ним. Об этом сегодня сообщили в правоохранительных органах.

Поляк временно проживал в квартире в одном из жилых домов поселения Тучково. У иностранца не было регистрации и он нигде не работал. В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли пистолет GH, пистолет ПМ и револьвер Taurus. Также были изъяты 17 стволов для огнестрельного оружия с патронником и более 430 патронов.

Все оружие признано годным для стрельбы, на поляка завели уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении мужчины, направившего пистолет на голову фельдшера скорой и нажавшего на крючок.