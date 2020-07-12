Полицейский из Петербурга спас бабушку от возможного суицида

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Полицейский из Санкт-Петербурга подхватил на руки пожилую женщину, выпрыгнувшую из окна второго этажа. Оба получили различные травмы.

Инцидент произошел возле дома 70 по проспекту Просвещения. Очевидцы позвонили в дежурную часть МВД Калининского района. Они рассказали, что в окне второго этажа сидит пожилая женщина, которая судя по всему, намерена выброситься.

Прапорщик в составе прибывшего наряда полиции, 43-летний Евгений Беляков, успел вовремя подбежать к предполагаемому месту падения женщины.

По данным «Фонтанки», сотрудник травмировал мышцы спины, а также коленные суставы. В свою очередь, 80-летняя спасенная ушибла спину о руки сотрудника. Она также была госпитализирована.