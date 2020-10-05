Полицейские устроили погоню за наркокурьером на скорости 240 км/ч

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Инспекторы ГИБДД в Ленинградской области открыли стрельбу по колесам автомобиля Mercedes, за рулем которого был наркокурьер.

Злоумышленник разгонялся до 240 километров в час, чтобы скрыться от правоохранителей. В Сети появилось видео, на котором видно, как разогнавшийся автомобиль виляет из ряда в ряд, чтобы объехать другие машины. При этом Mercedes постоянно увеличивает скорость, пока на повороте ему не прострелили колесо. После этого машина останавливается, и в иномарку садятся полицейские.

Как выяснилось, сотрудники ГИБДД искали водителей, которые сели за руль после потребления наркотиков. Их внимание привлек водитель Mercedes, который ехал с выключенными фарами ближнего света.

Когда полицейские потребовали от водителя остановиться, он увеличил скорость. Злоумышленником оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга. В его салоне нашли 120 граммов амфетамина и несколько пакетиков с марихуаной, сообщает телеканал «360».

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