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Общество
Полицейские Санкт-Петербурга с новой силой начали обыскивать участников митинга
6 февраля, 2021 19:32
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Flickr
В Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур продолжают массовые обыски в домах участников прошедших 23 января протестов.
Следственные действия ведутся в отношении 30 человек. Органы ведут дело о перекрытии дорог, в связи с чем изымают видеокамеры. По словам оперативников у одного из обыскиваемых была обнаружена форма полиции.
Как передает Znak.com, полицейские также заявили об изъятии агитационных материалов, направленных против власти.
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