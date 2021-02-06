Полицейские Санкт-Петербурга с новой силой начали обыскивать участников митинга

Общество

В Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур продолжают массовые обыски в домах участников прошедших 23 января протестов.

Следственные действия ведутся в отношении 30 человек. Органы ведут дело о перекрытии дорог, в связи с чем изымают видеокамеры. По словам оперативников у одного из обыскиваемых была обнаружена форма полиции.

Как передает Znak.com, полицейские также заявили об изъятии агитационных материалов, направленных против власти.