Общество

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве изъяли из незаконного оборота в прошлом году около 9 миллионов медицинских масок и свыше 16 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, за это время правоохранители пресекли самовольную продажу 26,5 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Также полицейские активно следили за работой заведений общепита в столице в период пандемии и ужесточения ограничений. Так, им удалось найти и закрыть более 360 кафе, кальянных, табачных киосков и магазинов, которые продолжали работать, несмотря на запреты, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что жителям России разрешат носить одну и ту же медицинскую маску на протяжении нескольких лет. Все дело в том, что ее сделают из самоочищающегося материла.