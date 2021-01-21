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Общество

Полицейские Москвы не позволили продать гражданам 9 млн медицинских масок

Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 15:09
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 15:09
1 мин
ok.ru
ok.ru

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве изъяли из незаконного оборота в прошлом году около 9 миллионов медицинских масок и свыше 16 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, за это время правоохранители пресекли самовольную продажу 26,5 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Также полицейские активно следили за работой заведений общепита в столице в период пандемии и ужесточения ограничений. Так, им удалось найти и закрыть более 360 кафе, кальянных, табачных киосков и магазинов, которые продолжали работать, несмотря на запреты, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что жителям России разрешат носить одну и ту же медицинскую маску на протяжении нескольких лет. Все дело в том, что ее сделают из самоочищающегося материла.

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