Полицейская машина оторвалась от земли в центре Москвы

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Транспорт встал в очередную пробку в центре Москвы по причине ДТП с участием полицейской машины. На дороге перекрыто две полосы движения.

Как заявили в экстренных службах столицы, в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся полицейский микроавтобус.

По сообщению РИА «Новости», установлением обстоятельств аварии уже занимаются сотрудники московского ГИБДД.