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Общество
Полицейская машина оторвалась от земли в центре Москвы
5 ноября, 2020 14:05
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Flickr
Транспорт встал в очередную пробку в центре Москвы по причине ДТП с участием полицейской машины. На дороге перекрыто две полосы движения.
Как заявили в экстренных службах столицы, в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся полицейский микроавтобус.
По сообщению РИА «Новости», установлением обстоятельств аварии уже занимаются сотрудники московского ГИБДД.
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