Политолог Радионов: Яшин от безысходности решил устроить самопиар на скандале с Коледой

Московский муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин спровоцировал скандал с Марией Коледой, чтобы попиариться. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Родионов, комментируя обвинения Яшина в адрес ветерана Донбасса Марии Коледы. Та якобы наняла людей, чтобы собирать подписи за Яшина. Мундеп Красносельского района заявил, что подписи собирал нанятый Марией человек. Коледа обвинения в свой адрес отвергает.

Родионов отмечает, что факт использования такого рода провокаций свидетельствует о слабых позициях Яшина и отсутствии у него альтернативных вариантов для самопиара.

«Они уже не знают, как напомнить о себе и пытаются сделать это через скандал», - объяснил он.

Политолог не сомневается в том, что мундеп таким способом пытался создать иллюзию своей необходимости.

«То, что они прибегают к таким способам, говорит об отсутствии положительной повестки для избирателя. Тем более, это Яшин, скандальный "политик". И это далеко не первый случай, когда он замечен в скандалах. Думаю, по мере приближения выборов, таких случаев будет только больше», - прокомментировал он действия Яшина журналистам ФАН.

Ранее на личной странице в соцсети Илья Яшин обнародовал видеозапись диалога с женщиной, которая собирала подписи в его поддержку. При этом депутат указал, что встретился с ней совершенно случайно. В ходе беседы становится понятно, что сборщица подписей не знает своего кандидата в лицо. Депутат заявил о том, что подписной лист ненастоящий и выдвинул обвинения в адрес Марии Коледы.

Мария заявила, что отношения к произошедшему не имеет и сборщиков подписей не нанимала. Она акцентировала внимание на том, что фамилия Коледа не указана в списке контактов этой женщины, и она не знала её, а лишь повторила имя вслед за Яшиным. Более того, Мария пообщалась со сборщицей подписей и опубликовала видео их беседы на личной странице в Facebook.

В 2019 году Илья Яшин участвует в выборах в Мосгордуму. В прошлом году рейтинг его популярности был около 1%, из-за чего он снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра.