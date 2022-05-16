«Политическое выселение» со святой горы Афон обрушится на русских монахов
Русских монахов в скором времени могут выселить со святой горы Афон, где расположены 20 монастырей, один из которых русский. О том, что такая ситуация может произойти, рассказал секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов.
По его мнению, данное событие будет связано с визитом Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон - он должен состояться в конце текущего месяца. В это же время, вероятнее всего, состоится акция полицейских Греции, которая уже проводилась против монахов монастыря Эсфигмен, несогласных с политикой Варфоломея.
Сафонов считает, что под ударом могут оказаться русские монахи - не исключено их «политическое выселение», передает ТАСС цитату представителя РПЦ.