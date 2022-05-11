«Политические заказы шизофреников»: Ровшан Аскеров отреагировал на объявление в розыск
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал решение МВД объявить его в розыск. Это не стало для него неожиданностью.
Аскеров не боится экстрадиции и заявил, что «давно не в России».
«Пусть МВД начнёт уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников», - сказал игрок «Подъёму».
О том, что полиция объявила его в розыск, стало известно 11 мая. В базе говорилось, что он разыскивается по уголовной статье, какой именно - не уточнялось.
Незадолго до этого СК возбудил против него уголовное дело о реабилитации нацизма. Повод нашли в соцсетях, где Аскеров опубликовал пост о маршале Георгии Жукове. По его словам, тот вывозил из Германии трофейное имущество. Потом Аскеров удалил пост.
Обладатель Хрустальной совы покинул телевизионную игру в 2019 года. Он объяснял, что потерял интерес к ней былой интерес.