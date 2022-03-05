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Полеты на юг России приостановлены еще на 8 дней
5 марта, 2022 11:23
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-служба Кубанского региона сообщила о временной приостановке воздушного сообщения с югом России.
Как следует из официального сообщения на сайте ведомства, авиационные власти Региона приняло решение продлить ограничения использования воздушного пространства из соображений безопасности до трех часов сорока пяти минут утра 14 марта.
Ограничения распространяются на целый ряд аэропортов. Временно приостановлена работа зона прилетов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Раннее сообщалось, что ограничительные меры будут сняты к 8 марта, - сообщает «РИА-Новости»
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