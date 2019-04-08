Покупать ли «свечной заводик»?
Покупать ли «свечной заводик»?

Приобретение готового бизнеса несёт в себе значительные риски, о которых продавцы умалчивают

Покупка готового бизнеса — заманчивый вариант для ленивых, но азартных и предприимчивых особ, располагающих при этом достаточными средствами — например, после продажи квартиры.

Действительно, зачем заморачиваться бюрократическими и юридическими вопросами, разрабатывать бизнес-план, очаровывать им потенциальных инвесторов, искать площади в аренду и тому подобное, когда можно просто за чашкой кофе посмотреть объявления о продаже уже готовых кофеен, парикмахерских и всего прочего, чего душа пожелает.

Продают даже небольшие заводики и частные школы, а уж для желающих владеть собственным интернет-магазином и подавно раздолье — выбирай не хочу, на любой вкус и кошелёк.

Парикмахерская или кофейня?

Интересно, что о рисках приобретения готового бизнеса знает сегодня, кажется, любой школьник — сеть регулярно пополняется новыми и новыми историями неудачных приобретений и советами юристов. Это ли обстоятельство, а быть может, и перенасыщенность рынка спровоцировали спад средней стоимости готовых бизнес-предложений.

Так, по данным издания «Коммерсант», которое ссылается на исследование сервиса Avito, средняя стоимость лотов в первом квартале 2019 года снизилась на 14% в сравнении с тем же периодом в прошлом году

При этом наблюдается явный дисбаланс спроса и предложения в пользу последнего. За год на продажу было выставлено на 33% больше лотов, в то время как число покупных сделок выросло лишь на 15%. Наибольшей популярностью у новоиспечённых бизнесменов пользуется сфера услуг (треть всех приобретений), далее по уменьшению популярности идут торговые точки и общепит.

Если же говорить о стоимости предложений, то самые доступные из них относятся к сегменту интернет-торговли.

«Магазинчик на диване» можно приобрести в среднем за 385 тысяч рублей, а вот на чём точно не сэкономишь, так это на фермерских хозяйствах — здесь средняя цена лотов приближается к 12 миллионам рублей

Юридически покупка  «готово бизнеса» происходит путём, к примеру,  приобретения акций или долей в уставном капитале ранее зарегистрированной компании. Либо, в качестве одного из вариантов, приобретается право аренды, когда покупатель занимает место арендатора в помещении, где функционирует то или иное предприятие и продолжает его деятельность уже от своего имени.

Проверять и перепроверять!

«Следует учесть, что подобные варианты всегда связаны с рисками наличия проблем и ситуаций, возникших за более ранние периоды деятельности приобретаемой фирмы, о которых покупатель может быть не осведомлён и которые он самостоятельно в момент покупки выявить не сможет, — рассказала «Русской Планете» руководитель юридического отдела Юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова. — В частности, как вариант, у предприятия могут быть долги перед налоговыми органами или контрагентами, либо в период его деятельности были допущены нарушения правил ведения и представления отчетности, о чем покупатель может узнать только спустя некоторое время после совершения сделки».

Но в первую очередь, предупреждает эксперт, покупатель готового бизнеса должен задаться вопросом о причинах его продажи и сделать всё возможное, чтобы выяснить реальные мотивы продавца, который скорее всего будет стандартно говорить о переезде на ПМЖ куда-нибудь в Монако или на Бали.

Правда может оказаться куда прозаичнее: открытое дело «не выгорело», не принесло ожидаемых денег

И это ещё в лучшем случае, ведь не редко бывший владелец влезает в серьёзные долги и продажей своего бизнеса надеется хотя бы с ними решит вопрос. Тогда покупатель рискует приобрести дорогущий «чемодан без ручки», да ещё и выкачивающий немалые деньги на своё содержание.

Спасти от такого пессимистического сценария может разве что обращение к юристам и налоговым консультантам с целью проверки юридической чистоты совершаемой сделки и минимизации возможных рисков.

«Создавать готовый бизнес благодаря большому количеству обучающих «школ» и «обкатанности» алгоритмов сейчас легко, а вот извлечь из него прибыль и правильно монетизировать становится сложнее, — считает первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — Высокая конкуренция и крупные игроки, которые способны привлекать к себе подавляющее количество трафика, делают покупку такого бизнеса в большинстве случаев непривлекательной. Инвесторы также понимают сложности ведения такого бизнеса, что в сумме и приводит к тому, что люди стали меньше интересоваться таким продуктом».

Теги:
Места: Россия
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