Поклонники опального отца Сергия не доехали до его местоприбывания

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Сотрудники правоохранительных органов во главе с инспекторами Ространснадзора остановили один из двух автобусов, забиравших паломников, планировавших отправиться в Среднеуральский женский монастырь.

В ходе проверки, были выявлены многочисленные нарушения правил эксплуатации транспортного средства. Разумеется, официально это и стало причиной отмены рейса. Незадачливый водитель, в свою очередь, набрал штрафов более чем на 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее отец Сергий был лишен звания схиигумена, однако не стал подчиняться решениям РПЦ, продолжая проводить службы в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Вдобавок к этому, сегодня Сергий собирается провести альтернативный епархиальному крестный ход в память о последнем русском царе Николае II, сообщает Znak.com.