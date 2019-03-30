Покидая юдоль печали

На прошлой неделе внимание наших читателей привлек материал про русские гетто: районы за рубежом, где проживают преимущественно экспаты из России и стран СНГ. Мы решили продолжить серию материалов и рассказать про сообщества в нашей стране — они помогают будущим экспатам советами и сводят их с единомышленниками. А иногда и организовывают групповую иммиграцию, прямо как птицы зимой, только безвозвратно.

Разделили материал мы по классам таким сообществ, и расставили его по порядку: от самых банальных, до самых интересных.

Группы с мемами

Не уверены, помогают ли кому-то смешные картинки и мотивирующие цитаты, но групп с названиями «юмор для экспатов» нашлось больше сотни во всех соцсетях. Иногда там бывает и полезный контент: например, рассказывают про часто используемые фразы в английском языке или выкладывают образовательные видео.

Ведут такие сообщества обычно «консультанты» — люди с опытом в какой-то из частей миграции: например, юристы, которые разбираются в праве принимающей страны, или визовые консультанты, помогающие решать проблемы с документами.

Помощь в иммиграции. Нелегальная.

Если язык учить лень, на работу устраиваться тоже, а в магистратуру после техникума не берут, можно попробовать сжульничать и оформить фиктивный вид на жительство. В США, к примеру, можно заплатить 30 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей) и оформить фиктивный брак.

Вторая опция — подача заявки на политическое убежище.

Тут нужно доказывать, что ваши конституционные права ущемляют в родной стране

Можно купить поддельное свидетельство. Сайты предлагают широкий спектр услуг: от дискриминации до незаконного заключения под стражу. Адвокаты за каждый этап (их может быть от 3 до 5) попросят около 5 тысяч долларов (320 тысяч рублей).

Самый необычный способ — подделать справку о воссоединении с семьей. За это обычно просят около 25 тысяч долларов или около полутора миллионов рублей. Случайный гражданин Америки «становится» вашим сводным братом, а вы меньше чем за полгода с ним воссоединитесь.

Предупреждаем: все описанные выше способы влекут за собой уголовную ответственность, а вина может вскрыться в любой момент после переезда — фактически вы покупаете право на то, чтобы жить в тревоге всю оставшуюся жизнь. Не делайте так.

Централизованные консультации

На рынке сопровождения миграции есть несколько больших игроков: их можно без труда найти в интернете. Это уже не разреженный полезный контент, скрытый за редкими образовательными вставками, а сервис для помощи потенциальным экспатам.

Такие организации позиционируют себя, как консультационные агентства: вы сообщаете им запрос вида «хочу туда, где тепло, невысокие налоги и несложный язык», а они дают вам список стран и контакты людей, которые переехали так, как хотите уехать вы: например, поступили в магистратуру или поехали по рабочему обмену. Консультации платные, но основные вопросы можно обговорить в начале.

У таких сервисов ощутимый минус — плохая нацеленность на целевую аудиторию

Проблема в том, что иммиграция это сложный процесс, большая часть запутанности которого заключается в том, что после переезда нужно ещё и адаптироваться к новой среде. Такие сервисы, упрощая первые шаги, не дают поддержки в дальнейшем. Возможно, именно из-за них и появились сообщества, которые стали темой нашего предыдущего текста.