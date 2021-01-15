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Общество
Поход за покупками в Москве может превратиться в победу над коронавирусом
15 января, 2021 15:10
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Flickr
В Москве, уже на следующей неделе, могут открыться выездные пункты вакцинации от коронавируса. Один из них будет располагаться в ГУМе, в районе Красной площади.
Об амбициозных планах московского правительства сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Открыться пункты могут уже 20 января.
Помимо пункта в ГУМе, привиться можно будет в нескольких торговых центрах, фудмолле «Депо», «Геликон-опере», а также в центральном офисе «Мои документы», передает ТАСС.
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