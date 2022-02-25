Показатели радиации в Чернобыльской зоне резко выросли после захвата АЭС российскими военными
В Чернобыльской зоне зафиксировали резкий скачок радиации после захвата АЭС российскими военными. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал, в чем может быть причина и что такой уровень радиации значит для человека.
Вечером 24 февраля радиационный фон в отдельных точках увеличился до 20 раз. Один из датчиков вблизи ЧАЭС в 20:00 показывал 3,09 микрозиверт в час, а в 21:50 - уже 65,5.
В некоторых местах скачок был до 5,88 и 5,42.
Госинспекция ядерного регулирования Украины подтвердила повышение уровня радиации.
Ожарский допустил, что приборы могли дать сбой. Ядерщик считает, что все-таки показания соответствуют действительности.
«В этом случае это, скорее всего, свидетельствует об утечке», - сказал он изданию Zerkalo.io.
Эта версия может подтвердиться, если несколько дней будет «согласованный рост мощности дозы в других местах».
Ожарский полагает, что какие-то системы могли перестать функционировать, так как сотрудники АЭС не вышли на работу.
Госинспекция связала скачок с движением тяжелой военной техники.
25 февраля Минобороны России подтвердило взятие под контроль Чернобыльской АЭС.