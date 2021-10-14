Показали фото американской ведущей, которую во время беседы подколол Путин
Издание Life показало 10 фото ведущей телеканала CNBC Хэдли Гэмбл, которую на Российской энергетической неделе подколол президент России Владимир Путин. 39-летняя журналистка считается большим профессионалом, но во время беседы с российским лидером она почему-то повторила вопрос.
Гэмбл выглядела эффектно, особенно ее ноги, и это оценил президент России. Журналистка была без яркого макияжа, что подчеркивало ее естественную привлекательность.
«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал», - потроллил ее Путин.
Гэмбл родом из США, работает в ОАЭ. Она общалась с такими персонами, как экс-госсекретарь США Майк Помпео, президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси и другие. Гэмбл ежегодно освещает международный форум в Давосе.
В Instagram Гэмбл предстает не только как профессионал. На ее странице снимки из путешествий, с отдыха на пляжах, поездки верхом.
Ранее сообщалось, что Путин якобы специально взял красивую переводчицу на встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Целью было отвлечь внимание американского лидера.