Покаяние русского и еврейского народа

На прошедшем 17-18 августа в Москве V православном фестивале «Преображенские встречи» священник Георгий Кочетков и 78-летний пенсионер Лев Шипман предложили присоединиться к своему покаянию за грехи русского и еврейского народа, совершенные в XX веке.

Фестиваль «Преображенские встречи», посвященный в этом году теме «Время мира», традиционно собирает общественных и церковных деятелей из самых разных сфер: науки, культуры, искусства, благотворительности, волонтеров, историков, краеведов и т.д. Второй год фестиваль также становится площадкой встречи инициаторов и участников Форума национального покаяния и возрождения «Имеющие надежду». Двое из них зачитали перед всеми гостями фестиваля обращения, которые мы предлагаем вашему вниманию.

Священник Георгий Кочетков:

Когда-то в XVII веке русский царь Алексей Михайлович каялся за своих предков – за тяжкие грехи и преступления против порядка и правды царя Ивана Грозного. Сейчас нет у нас такого царя, и поэтому все русские люди теперь обязаны почувствовать себя представителями и послами всего русского народа, всей русской страны и русской земли. Теперь каждый русский человек должен принести покаяние за себя и своих предков, даже если они жили давно и прямо не являются родными ему по плоти. У нас одна история, одна судьба, одна жизнь пред Богом и людьми, пред судом своей совести и своей веры, надежды и любви!

По русскому православному обычаю покаяние всегда надо начинать с себя, поэтому и я, как русский человек, который знает и помнит своих предков вплоть до XIII века, сегодня хочу положить начало благое и принести покаяние перед Богом и людьми за весь русский народ, ибо я за него готов отвечать! Кто здесь и сейчас захочет присоединиться – присоединяйтесь!

Первое и главное, в чём я каюсь, это то, что мы не смогли преодолеть коммунистический, советский режим, повинный во всех видах преступлений против человечности, открывший для всех шлюзы бесчестия, всегда выступавший по сути против русского народа, русского государства и русской церкви. Мы не смогли противостать установлению власти большевиков, разжиганию ими злобы, классовой зависти и ненависти, братоубийственной гражданской войны. Мы так или иначе сами участвовали в этом (хотя нередко и против своей воли). Каюсь!

Мы допустили посеять в себе комплекс неполноценности – через разрыв с подлинной традицией исторической Руси и России, создание в нас ложного образа русской истории и русского человека. Каюсь!

Мы позволили смешать несовместимое – русское и советское, позволили разрушить политическую, экономическую, гражданскую, культурную и духовную самобытность нашего народа и всей нашей страны. Каюсь!

Мы позволили поругание веры в Бога и человека. Каюсь!

Мы не смогли противостать возведению в личную и общественную норму жизни лжи, доносительства, насилия и жестокости. Мы не вспомнили и не оплакали все невинные жертвы последнего столетия, даже своих родных и близких. Каюсь!

Мы не нашли в себе достаточных сил для противостояния незаконному изъятию чужой собственности, уничтожению в нас чувства хозяина, ответственного за своё дело и свою страну. Каюсь!

Мы слишком давно смирились с утверждением государства как самодовлеющей ценности, с отрицанием в нём достоинства каждого человека и ценности каждой человеческой жизни. Каюсь!

Мы сами разучились жить по-Божески и по-человечески, жить по совести. Каюсь!

Мы потеряли любовь к своей земле, к своему народу, своей церкви, к своей истории, языку, традиции и культуре. Каюсь!

Мы разучились жить вместе и вместе трудиться, верить, надеяться и любить. Каюсь!

Мы слишком мало заботились о качественном духовном просвещении своего народа, об утверждении в народе, церкви и обществе христианских нравственных и духовных норм. Каюсь!

Мы не чувствуем свою вину за раздвоенность и расслабленность, за гордыню и уныние, за нетрезвость и нетрезвенность, за надежду на авось. Каюсь!

Мы просим прощения за притеснение инакомыслия и инаковерия, за страдания нестяжателей и старообрядцев, за тех, кто не получил от нас поддержки и вольно или невольно покинул свою Родину. Каюсь!

Мы слишком рассеяны и индивидуализированы, слишком не доверяем друг другу, часто больше заботимся о себе, своём и своих и поэтому не стремимся к устроению своей жизни на близких нам общинных и братских началах. Каюсь!

У нас слишком мало ответственности за своих близких, ближних и дальних, за добрососедские отношения с ближними странами и народами. Каюсь!

Мы разучились видеть и признавать своих старших и бо́льших – в народе, церкви, обществе и государстве, мы готовы слушаться и подчиняться не своим, а кому угодно. Каюсь!

В обществе мы забыли о правде, справедливости, честности, порядке и праве, об ответственности за своё прошлое, настоящее и будущее. Каюсь!

В церкви мы забыли о любви к Богу и человеку, к каждому своему ближнему, об уважении достоинства свободной человеческой личности и об истинной церковной соборности. Каюсь!

Можно и дальше продолжать этот печальный список наших грехов и ошибок, грехов и ошибок русского народа, обращаясь к истории и современности, но полагаю, что сказанного сейчас довольно.

Низкий поклон всем, кто сейчас присоединился к моему покаянию за русский народ.

В нашей стране поныне русский вопрос – главный и самый трудный вопрос. На нас лежит основная ответственность, поэтому мы начинаем с себя. Но это не мешает никому делать то же самое – каяться лично, но от лица своих народов или стран, от лица церкви, общества и государства, от деятелей науки или культуры, от рабочих или крестьян, от предпринимателей или от лица друзей или врагов России. Слишком многие вложились в то, что мы теперь называем Русской Катастрофой XX века, Русским Холокостом и антропологической катастрофой в нашей стране, которые имеют мировое значение и аналогов которым в мировой истории нет. Будем надеяться, что это покаяние русского народа продолжится и послужит его возрождению, а вслед за тем и возрождению всех и всего, что по воле Божьей должно́ наследовать достойное будущее!

Ещё раз: простите меня, дорогие братья и сёстры!

Лев Шипман:

Дорогие отцы, братья и сёстры, гости, друзья! Меня зовут Лев Иосифович Шипман. Я еврей по национальности, родился и всю жизнь прожил в Москве, никогда не хотел отсюда уехать. А возможности были.

Но Россия стала моей родиной не только как место рождения и проживания, но и родной в духовном смысле – по русской культуре, которую я впитывал, как губка, с молодости, полюбил и люблю всем сердцем.

У меня никогда не было никаких национальных предубеждений, эта сфера меня никогда никаким образом не интересовала. И в то же время, сколько я себя помню, когда я начал осмысливать свою и окружающую меня жизнь, с молодости, которая прошла в тесном семейном кругу, в окружении всей моей родни по маме, всех родственников, приехавших в Москву в 1921 году из еврейской колонии с Украины, я всю свою сознательную жизнь мучительно задавался вопросом: «Почему такая странная и тяжкая судьба у еврейского народа?» Ответ на этот вопрос я нашел на 62-м году жизни, когда на оглашении, размышляя над евангельскими текстами, я буквально ткнулся лбом в слова Евангелия от Матфея: «Пусть будет распят!.. Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф 27:22-25).

Эти слова стали для меня ключевыми в понимании еврейской проблемы. Я понял, что эта позиция еврейского народа не только в его отношении ко Христу, но через Него – парадоксальным образом – и к Богу Израиля, и к окружающему христианскому миру, является причиной всех страданий еврейского народа не только в новозаветный, но и в ветхозаветный период его истории – достаточно прочитать в Ветхом Завете историю всех измен Израиля своему Богу, о чем свидетельствуют все книги ветхозаветных пророков. И физическая изоляция евреев в новозаветный период – извращенная копия ветхозаветной самоизоляции, так называемая «черта оседлости» в России оттуда же.

Таким образом, еврейская нация везде вызывала к себе антипатии местного населения, в первую очередь, своим отношением к нему.

А за последний год (на 79-м году своей жизни) я, наконец, понял в связи с Форумом национального покаяния и возрождения, что Господь требует от меня в первую очередь, но и не только от меня, но и от всего еврейского народа: принятия на себя ответственности, а следовательно, и покаяния за все грехи не только мои личные, не только моей семьи, но и всей еврейской нации, за все грехи, совершенные нами и нашими предками, за всю нашу историческую судьбу во всей ее духовной и практической конкретике.

А сейчас для нас всех, для всего российского народа особенно актуально покаяние за наши грехи, совершенные в советский период жизни России. Я отмечаю в этом контексте грехи еврейского народа не потому, что считаю еврейскую нацию наихудшей в России, но потому, что это мой народ, моя кровь, моя большая семья, образно говоря, моя община, следовательно, и моя ответственность.

Поэтому я сейчас и хочу сказать вам, всем собравшимся на наш Преображенский фестиваль, что я перед Богом, перед своей совестью, перед вами и перед всей Россией каюсь и раскаиваюсь во всех грехах, совершенных мною и всеми евреями на русской земле в советский период жизни России: против Бога Всевышнего, против российского, и в первую очередь против русского, народа и прошу за них прощения у Господа и у всех россиян, в первую очередь у русских.

Господи, прости меня и всю еврейскую нацию за все зло, сотворенное нами в этом мире, в первую очередь за все зло, сотворенное евреями в советский период жизни России, прости и помилуй нас всех!

Каюсь сам и призываю всех наших современников евреев к покаянию ради спасения и России, и нашей еврейской нации! Кто видит эту необходимость, кто хочет – присоединяйтесь.

Дорогие соотечественники, русская земля сейчас стоит на перепутьи, как нож к горлу, поставлен перед нами всеми вопрос: как нам, россиянам жить дальше, как устраивать нашу жизнь, чтобы стереть все следы советского зла и устроить нашу жизнь в духе добра и Света уже сейчас?!

И если мы не найдем верный точный ответ на этот вопрос, то наша страна и весь наш народ потеряет свою самостоятельность и мы станем другой страной и другим народом – тем, который останется после генеральной ломки.

И ключевая в этом вопросе для нас сейчас проблема покаяния. Только через этот шаг возможно исцеление нашей родины в новом очищенном качестве. И каяться мы, каждый, можем и должны в первую очередь за себя, за своих близких – не только за своих ближайших родичей, но и за свою нацию, кровную.

Другого пути для нормального выживания и возрождения нет, потому что только покаяние открывает путь к нормальной жизни. Никакие другие подходы, приемы и т.д. не могут исцелить Россию и ее народы от советского зла.