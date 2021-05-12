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Пока Путин призывал к деофшоризации родственники его помощника сколотили состояние с использованием офшорных фирм

Лилия Караева
12 мая, 2021 14:21
1 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 14:21
1 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

У родственников помощника президента России Игоря Левитина нашли активы на сотни миллионов долларов: от транспортных компаний и московских кофеен до черногорских вилл. И все это было создано, пока глава России Владимир Путин призывал бизнесменов к возвращению денег в Россию и деофшоризации.

На это обратили внимание журналисты «Важных историй». Речь идет о брате Левитина Леониде, его жене Неле и дочери Александре.

Среди активов родственников помощника Путина называют строящийся курорт в Черногории, квартиры в Чехии, долю в ресторанном бизнесе в России и девелоперский бизнес в Московской области и Санкт-Петербурге.

Сами Левитины на вопросы об активах не ответили.

Игорь Левитин является помощником президента с 2013 года. С 2004 по 2012 годы он был министром транспорта.

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