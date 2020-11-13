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Пока мэра Томска задерживали силовики, его жена прятала миллиарды в подушку

Антон Мельников
13 ноября, 2020 23:35
1 мин
СК РФ
СК РФ

Сотрудники ФСБ задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Задержание проводилось в офисе мэра, во время утреннего совещания. В чем именно обвиняется градоначальник пока не сообщается.

В это же время, пока Кляйна задерживали, сотрудники правоохранительных служб также явились в квартиру мэра, где находилась его жена Галина.

Пока полицейские находились за дверью квартиры, Галина скинула с балкона подушку, которую подобрал личный водитель и спрятал в машину.

Позже, когда подушку изъяли, оказалось, что она была набита бумагами с номерами личных счетов, как российских, так и зарубежных. По данным telegram-канала Mash, сумма на счетах превышает 2 млрд рублей. Кроме того, когда оперативникам удалось попасть в квартиру жены мэра, они обнаружили, что всё помещение завалено наличными деньгами.

темы
ФСБ
мэр
Томск
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