Пока мэра Томска задерживали силовики, его жена прятала миллиарды в подушку

СК РФ

Сотрудники ФСБ задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Задержание проводилось в офисе мэра, во время утреннего совещания. В чем именно обвиняется градоначальник пока не сообщается.

В это же время, пока Кляйна задерживали, сотрудники правоохранительных служб также явились в квартиру мэра, где находилась его жена Галина.

Пока полицейские находились за дверью квартиры, Галина скинула с балкона подушку, которую подобрал личный водитель и спрятал в машину.

Позже, когда подушку изъяли, оказалось, что она была набита бумагами с номерами личных счетов, как российских, так и зарубежных. По данным telegram-канала Mash, сумма на счетах превышает 2 млрд рублей. Кроме того, когда оперативникам удалось попасть в квартиру жены мэра, они обнаружили, что всё помещение завалено наличными деньгами.