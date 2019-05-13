В поисках настоящих тунеядцев

Росстат представил любопытную статистику за 2018 год, согласно которой в нашей стране проживает 11,2 миллионов «бездельников» — это почти 14% от всего трудоспособного населения страны (82,2 млн человек по данным 2018 года).

Статистики, конечно, в очередной раз слишком увлеклись математикой, но зато дали прекрасный и совсем не лишний повод поговорить об этом любопытном социально-экономическом феномене.

Ведь и правда среди наших сограждан есть совсем не малая доля сознательно отказывающихся работать по самым разным предлогам — от самых уважительных, до самых неприемлемых, о которых стоит говорить отдельно.

Кого считаем?

Росстат традиционно не раскрывает все подробности методики своих расчетов, но понятно, что в число «бездельников» однозначно не попадают официальные безработные, то есть зарегистрированные в службах занятости — по ним ведётся отдельная статистика. Но признаем, вызывает вопросы сама методология вычисления «тунеядцев», особенно в условиях, когда ничегонеделание сегодня не является уголовно наказуемым, а обстоятельства «не желания», делать что-либо можно оценить лишь субъективно.

К примеру, со стороны кажется, что человек лентяй, а он может просто не желает вставать на учёт в качестве безработного и вполне себе активно рассылает резюме и даже ездит по собеседованиям каждый день. И Росстат его сухим языком цифр относит к тунеядцам.

Больше всего таковых, по оценкам государственной статистики, проживает в Москве — 786 тысяч человек по данным 2018 года, за москвичами следуют жители Подмосковья (596 тысяч), Дагестана (435 тысяч), Краснодарского края (429 тысяч), а пятёрку лидеров замыкает Санкт-Петербург (365 тысяч)

Корень абсурдности показанной Росстатом общей цифры «бездельников» лежит исключительно в правовой казуистике, ведь юристы в своей любви к «проверке алгеброй гармонии» математикам готовы ту ещё фору дать. Например, для справки, к числу официально работоспособных граждан относятся и студенты, в том числе дневной формы обучения, даже первокурсники, которые (мы сейчас говорим о прилежных студентах) живут исключительно между университетскими парами и домом. И не смейтесь — они тоже в числе «тунеядцев», потому что относятся Росстатом к числу трудоспособных, и учёба вместо работы у станка — как бы их добровольный выбор. Лирикой жизни статистика, как мы помним, не сильно увлечена.

Студентов-очников, по данным того же Росстата — 5 миллионов 600 тысяч. Разумеется, среди них немало работающих, особенно на старших курсах, но вряд ли к числу тунеядцев можно причислить даже тех, кто в учёбе звезд с неба не хватает, но и за прилавок «макдака» не спешит

К числу трудоспособных (с определёнными ограничениями) закон относит и пенсионеров, выделяя их в категорию работающих. И снова этико-правовая дилемма возникает: считать ли тунеядцем здорового и по всем признакам трудоспособного пенсионера лет, скажем, 65? Или это уже его святое право – работать или нянчить внуков. И таких в стране свыше двух миллионов.

«Нельзя забывать о том, что не всякая реально трудовая деятельность попадает под официальную классификацию «трудовой», — напомнил в беседе с «Русской Планетой» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. — Речь идёт об обеспечении быта, воспитании детей, поддержке пожилых родственников. Совершенно нормально, когда один или несколько членов семьи берут на себя эту работу, особенно если общий доход позволяет.

К тому же эксперт призвал не сбрасывать со счетов людей творческих профессий — художников, музыкантов, сценаристов, чей труд нельзя назвать регулярным и которые могут официально считаться безработными, но они при этом честно зарабатывают свои деньги.

И всё же они существуют

Таким образом, за вычетом трудоспособных студентов, пенсионеров и ряда других категорий граждан, которых к числу бездельников объективно никак не отнести, остаётся лишь совсем небольшая прослойка тех наших сограждан, которые сознательно не работают на дядю или на себя по самым разным законным причинам.

В конце концов, можно более-менее уверенно жить в Москве, сдавая в аренду, доставшуюся в наследство «бабушкину двушку» в хорошей «сталинке» или не очень уверенно, сдавая квартиру поскромнее в панельном доме — по оценке экспертов, среди «бездельников» большинство живут именно за счёт аренды квартир. Правда, в условиях не самого стабильного рынка недвижимости их жизнь беззаботной не назвать точно.

В отличие от совсем печальной категории лиц, к которым определение «тунеядец» прекрасно клеится и формально и по факту — здоровые детины, сидящие на шее своих родителей. Явление это массовым, конечно, не назвать, да и у каждой такой «ляли» всегда найдётся своё оправдание сидения на шее у стариков — всё то же отсутствие работы

Как правило, это заметно «перецелованные» в детстве и откровенно слабовольные горожане с плохим образованием и нежеланием переучиваться на новую профессию. При этом часто в основе этого нежелания лежит неверие в собственные способности что-то изменить. Работал такой «сынуля» поваром в столовых пока рынок не вытеснил его на обочину, а хотя бы подучиться на новую категорию — лень и «кому я буду нужен». В лучшем случае возьмётся расклеивать объявления и раздавать листовки, а так — пенсия маме и папе приходит без задержек.

Жаль, но статистики по «эталонным» тунеядцам мы вряд ли дождёмся — здесь одной математики мало.