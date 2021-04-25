Погребальные костры горят круглосуточно. В Индии от коронавируса умирают тысячи людей

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Индия уже несколько дней бьет рекорд по числу заболевших коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют более 360 тысяч новых пациентов, при этом тысячи умирают.

По официальным данным - около трех тысяч, но местные жители говорят, что их гораздо больше.

Морги не справляются и тела умерших приходится сжигать на улицах днем и ночью.

В стране за последний месяц число новых случаев заражения выросло в восемь раз, смертность увеличилась в десять раз, пишет Znak.