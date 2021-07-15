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Люди
Погостить в платном вытрезвителе можно будет уже в октябре
15 июля, 2021 04:26
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фото: Pixabay
В октябре 2021 года в России могут появиться коммерческие вытрезвители.
Это произойдет после того, как Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок работы таких заведений.
Государство может на льготных условиях предоставить площади, а частная клиника будут предоставлять оказавшимся в вытрезвителях платные услуги. В помещениях будут душевые и туалеты, а также камеры хранения для вещей и медицинский кабинет, пишут «Известия».
Как сообщалось, сотрудники полиции будут уполномочены доставлять лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в такие специализированные учреждения после медосвидетельствования.
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