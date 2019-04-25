Погоны или лоскуты?

В главном российском учебном заведении, готовящем кадры для ВДВ, овеянном легендами Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище, курсанты столкнулись с неожиданной проблемой.

Можно сказать, что их как обухом по голове огрели, хотя, если точнее, по плечам (и сплеча). Традиционный цвет погон, небесно-голубой, неожиданно был изменен на зеленый. После этого группа курсантов совершила смелый, спорный, но явно искренний, выстраданный и обдуманный поступок – ночью ребята оставили свои погоны у памятника генералу Маргелову, в честь которого названо училище.

«В символе десантников — голубых беретах — разрешили ходить летчикам, теперь сняли голубые погоны, осталось у десантников только тельняшку отобрать», - поделился своими эмоциями в разговоре с рязанским новостным порталом один из участников акции.

Мы давно поняли и, к сожалению, даже привыкли, что наше государство и правящие им столоначальники, которых Николай I насчитал сорок тысяч, а сейчас как бы не на пару порядков больше, действуют в зловещей логике «оптимизации». Ради нее сносятся старинные здания, имеющие огромное культурное значение, разрушается образовательная система, кузница новых поколений нации, демонтируется другая важнейшая система, пенсионная, имеющая не только материальное, но и символическое значение связи отцов и детей и ответственности одних за других. Сэкономленные деньги, кстати, в основном разворовываются или вкладываются в американские облигации, но дело даже не в этом.

Сама концепция наплевательства на прошлое и разрушения будущего ради сомнительной выгоды здесь и сейчас отдает не только кощунством, но и глупостью

Российские чиновники, при всей существующей у нас внешней пропаганде консервативных ценностей, являются либо либералами, либо «технократами» в худшем смысле слова, либо и теми, и другими одновременно. Для них все, что нельзя пощупать руками, или пощупать можно, но без финансовой выгоды – это глупость и блажь. Как написал однажды скандальный ультралиберальный деятель Александр Никонов, который имеет честность проговаривать то, что его более умеренные сотоварищи произнести стесняются:

«Фактически флаг — это просто цветная тряпка. Но при этом символ страны! Это значит, что между тряпкой и страной протянуты символические (то есть не существующие в реальности, придуманные) связи. За нарушение которых может пострадать вполне конкретный человек, «надругавшийся» над флагом. За что? А за то, что он как бы над всей страной надругался — через мифическую, магическую связь между тканым полотном и государственным образованием. Мрак».

Можно было бы предположить, что замена погон у рязанских курсантов – очередное гениальное оптимизационное решение

Бог его знает, вдруг с голубой тканью в стране напряженка, а зеленая дешевле. Такое объяснение само по себе было бы чудовищно скверным, но…но всегда может быть что-то еще, то, что называется «постучались в дно». Процитированный А.Никонов, популярно объяснив, что «флаг всего лишь цветная тряпка», подытоживает полет своих мыслей-валькирий:

«Люди, будьте бдительны! Убейте в себе туземца! Последите за собой, найдите в себе то, что вы считаете «святым», подвергните это анализу, а лучше осмеянию, и вы увидите, как под лупой логики и юмора при внимательном рассмотрении исчезает морок древней магии. И остается пустота. Оказывается, то был всего лишь туман, который вы в силу детскости принимали за реальность».

И поневоле начинаешь подозревать – вдруг застенчивые единомышленники Никонова из чиновных кабинетов решили реализовывать его логику до конца? В конкретной ситуации с погонами осмеивать и оплевывать их они, конечно, не стали, а застенчиво, но вполне демонстративно заменили.

В военном деле, военной среде преемственность символов и образов значима как нигде более. Она имеет свойство выживать даже после самых сокрушительных революций и перемен внутри страны. Мы часто вспоминаем о возвращении офицерских званий и погон в годы Великой Отечественной и «реабилитации» великих дореволюционных полководцев, начавшейся еще в 1930-х, как об огромной важности событии для повышения боевого и патриотического духа советского воина.

Однако впервые советская власть поняла значимость этого фактора еще в годы Гражданской

Осознание, что мало одних воспламеняющих идей всемирной социальной справедливости без укорененности в почве и истории, привело к очень любопытным результатам. Так, получил широкое хождение плакат, изображавший Троцкого…Георгием-Победоносцем, поражающим дракона контрреволюции.

В Одессе, занятой французскими антантовскими интервентами, распространялись листовки, отсылавшие к временам противостояния с Наполеоном:

«Как вам не стыдно идти вместе с французами? - говорилось в одной из них.- Разве вы забыли 12-й год?». А во время войны с Польшей в 1920 году пропаганда напирала на то, что поляки – извечные враги России.

Коснулось это в чем-то вынужденное, но необходимое поддержание преемственности и униформы. Возьмем хотя бы буденовку. Широко известна версия, что она была пошита и размещена на складах еще в 1915 году, а предназначалась для будущего парада Победы в Первой мировой. Но даже если это не так и верна другая версия, официальная, согласно которой буденовку разработали и утвердили уже после Октября – несомненно, что проектировалась она по образу и подобию шлемов русских богатырей, поэтому и называли ее первое время «богатыркой».

А красноармейские пехотная и кавалерийская шинели, утвержденные приказом РВСР № 628 от 8 апреля 1919 года, также по русской традиции именовались кафтанами

Не менее интересна и существовавшая в 1920-1922 годов форма генштабистов РККА. Рубаха-гимнастерка была малиновой – этот цвет до революции как «русский народный» использовался в лейб-гвардии Императорской Фамилии стрелковом батальоне. А «разговоры» на рубахе были черного бархата с алым кантом, в соответствии с традициями, опять же, еще царского Генштаба.

Кроме того, бывший царский поручик и будущий советский генерал-лейтенант Михаил Духанов, окончивший Военную академию РККА в 1921 году, вспоминал, что к форме прилагался еще и белый аксельбант, традиционный отличительный знак генштабиста.

В 1920-1930-х волна нигилизма временно размыла связь времен. Но вскоре она вернулась и больше уже не прерывалась

И на обложке знаменитой «Книги будущих командиров» Анатолия Митяева, воспитавшей не одного будущего героя афганских, чеченских и сирийских фронтов, русские чудо-богатыри прошлого изображались рядом с их советскими потомками и наследниками.

ВДВ – относительно молодой род войск. Он не имеет прямой материальной и организационной преемственности с дореволюционной эпохой, но пожил и обильно повоевал уже в двух эпохах, советской и послесоветской. И его погоны, прошедшие через множество баталий и знающие, что такое праведная русская кровь, для десантуры столь же святы, как если бы им было несколько сотен лет.

А учитывая, что молодой род войск давно и органично вписан в русскую военную историю и современность, эти погоны связаны с Суворовым, Кутузовым и Брусиловым в той же степени, что и любые другие

Мы это понимаем. Обитатели высоких кабинетов, то ли просто «оптимизаторы», то ли вредители, – нет. Или, если вредители, как раз понимают, потому и делают. Так пусть тогда хотя бы наберутся смелости сказать прямо, что «идут на вы», как это повелось на Руси. Пусть признают, что русская армия и русский патриотизм им ненавистнее, чем товарищу Троцкому, и они не могут сдерживать это чувство хотя бы из приличия и прагматизма. Мы, в общем-то, и сами догадываемся, но лучше, когда полная прозрачность и ясность. А если боятся признания – пусть вернут то, что для десантников не прямоугольные голубые лоскутки, а истинная святыня.