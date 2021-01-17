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Погибло двое членов экипажа российского сухогруза

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 15:24
1 мин
Корабли
Unsplash

Губернатор турецкой провинции Бартын сообщил о гибели двух членов экипажа судна, которое потерпело крушение в водах Черного моря.

Спасательные службы Турецкой республики продолжают спасательную операцию в водах Черного моря. На момент поступления сведений о гибели двоих граждан Российской Федерации уже спасено пятеро из тринадцати членов экипажа.

Поиск оставшихся шестерых членов экипажа продолжается несмотря на осложненные погодой условия. Затонувшее судно было построено почти 50 лет назад, в далеком 1975 году. До 1992 года судно ходило под российским флагом, после чего оно перешло под флаг Болгарии, а затем еще несколько раз успело поменять порт приписки, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что спустя сутки после крушения в Баренцевом море никого из 17 членов экипажа найти не удалось.

темы
Россия
Турция
Черное море
корабль
смерть
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