Подводный дрон будет бороздить Авачинский залив на Камчатке в поисках причин загрязнения

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Организация Greenpeace готова предоставить дрон для проведения съемки дна Авачинского залива на Камчатке, чтобы установить причины экологической катастрофы.

Представители организации пробудут в регионе, пока не прояснится ситуация с причинами и последствиями загрязнения в Тихом океане. Также на Камчатке ждут геологов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проведут эколого-геохимическое обследование акватории и прибрежной зоны залива, сообщает «Интерфакс».

Напомним, глава Камчатского края Владимир Солодов выступил с новой инициативой, призванной более детально рассмотреть произошедшую в Авачинском заливе катастрофу.

Губернатор хочет пригласить зарубежных ученых принять участие в изучении ситуации.

О масштабной экологической катастрофе стало известно в начале октября, когда жители Камчатки и Курил обнаружили на берегу сотни погибших морских животных. Загрязнение по нефтепродуктам в настоящее время там в 3,6 раз превышает допустимую норму, а по фенолам в 2,5 раза. При этом, местные власти пока не могут принять какие-либо меры, так как характер случившегося — техногенный или биологический — пока не установлен.