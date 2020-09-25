Новости Общество
Общество
Подтверждены погибшие в авиакатастрофе под Харьковом
25 сентября, 2020 22:00
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МВД Украины сообщает, что на борту разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 находились 28 человек. Из них 7 членов экипажа и 21 курсант.
20 человек погибли.
Украинские СМИ сообщают, что скорая помощь забрала с места катастрофы двух человек с 90% ожогов тела.
На данный момент спасателям удалось потушить огонь. По словам очевидцев, один из пилотов перед крушением успел покинуть кабину самолета с парашютом.
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