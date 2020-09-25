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Подтверждены погибшие в авиакатастрофе под Харьковом

Антон Мельников
25 сентября, 2020 22:00
1 мин
в
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МВД Украины сообщает, что на борту разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 находились 28 человек. Из них 7 членов экипажа и 21 курсант.

20 человек погибли.

Украинские СМИ сообщают, что скорая помощь забрала с места катастрофы двух человек с 90% ожогов тела.

На данный момент спасателям удалось потушить огонь. По словам очевидцев, один из пилотов перед крушением успел покинуть кабину самолета с парашютом.

темы
Украина
самолет
авиакатастрофа
трагедия
1 мин