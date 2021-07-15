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Подтопление аэропорта «Шереметьево» привело к задержке рейсов
15 июля, 2021 21:37
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Пресс-служба МЧС сообщила, что в столичном аэропорту «Шереметьево» наблюдаются задержки прилетающих и вылетающих рейсов. Проблемы в расписании полётов возникли из-за подтопления взлетно-посадочной полосы, которое произошло из-за сильного дождя в Москве.
«На территории аэропорта »Шереметьево« в результате выпадения обильных осадков частично подтопило взлетно-посадочную полосу, - рассказали в МЧС. - В результате чего существует задержка рейсов на прилет и вылет».
На данный момент известно о задержке 34 рейсов в аэропорту «Шереметьево», еще два рейса отменены полностью.
Непогода также затронула другие столичные аэропорты - «Домодедово» и «Внуково». В них задержаны 18 и 6 рейсов, соответственно, передаёт «Интерфакс».
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