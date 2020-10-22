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Подсудимого красноярского бизнесмена не пустили домой силовики

Кирилл Савушкин
22 октября, 2020 20:56
1 мин
Photo
Flickr

Бизнесмен Анатолий Быков был задержан сотрудниками СК не успев выйти из СИЗО. Его должны были перевести под домашний арест.

«Процедура его задержания была совершенно вопиющим нарушением права на защиту. Защита будет обжаловать саму процедуру и готовиться к новому судебному заседанию о его аресте по новому уголовному делу. Намерены отстаивать позицию, что его не нужно арестовывать», — заявил адвокат задеражнного Алексей Прохоров.

Вскоре в Следственном комитете сообщили о том, что причина нового задержания Быкова кроется в новых обвинениях по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства по найму).

темы
бизнесмен
Красноярский край
арест
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