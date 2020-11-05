Подросток из Тюмени застрелил своего товарища по охоте

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В Тюменской области произошла трагедия с участием подростков. Один из них застрелил товарища из ружья.

О происшествии возле деревни Вармахли Тобольского района стало известно в четверг, 5 ноября. По имеющимся данным, занимавшийся охотой 13-летний подросток попал из ружья в своего 12-летнего приятеля.

Как сообщает издание REGNUM, правоохранительные органы заняты установлением обстоятельств произошедшего. Также будет проверенно надлежащее исполнение своих обязанностей родителями обоих мальчиков.