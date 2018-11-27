Подростковый террор

Когда нам начинает казаться, что подростковая жестокость в очередной раз пробила дно, а черти вздрогнули в аду и попросили вчерашних «малышей» прекратить безобразничать, обязательно происходит что-то ещё более страшное, дающее фору предыдущему инциденту.

В Москве никак не закончится осень. А в Красноярске давно наступила зима. И в одном из популярных в подростково-молодёжной среде местечек (на стадионе «Рассвет») решили «зажечь не по-детски». Группу развязных подростков работники катка видели здесь и раньше.

На замечания и просьбы вести себя культурно и безопасно, не мешая отдыхать семейным парам, которые приходят сюда с детьми, чтобы покататься на льду, молодые люди отвечали семиэтажными матерными конструкциями великого и могучего языка.

Но в минувшие выходные, пока мир напряженно следил за морскими баталиями в Керченском проливе, парни превзошли себя. Видео, которое впоследствии было выложено в паблике «Я живу в Красноярске», длится всего 12 секунд, но по стилистике напоминает одну из частей «Кошмара на улице вязов».

Под сатанинский смех на ледовом катке мечется полыхающий подросток. Он отчаянно пытается сбить пламя со своей одежды. Но потушить огонь не удаётся даже в тот момент, когда в ход идёт огнетушитель. Наконец, горящий парень сбрасывает с себя куртку. И… счастливая развязка кошмара остаётся за кадром.

Произошедшее не было «вендеттой», бандитской разборкой или попыткой расправы над неугодными. Случись так, эпизод с поджогом несовершеннолетнего подростка на катке имел бы хоть какую-то (пусть преступную) логику, причинно-следственную связь.

В случившемся логики нет. Красноярские ребята, проводившие уик-энд, не знали, как убить время, и решили приобрести известность регионального, федерального или (чем чёрт не шутит) международного значения.

Кто же был оператором? Их «милые спутницы». Именно они держали в недрогнувших руках камеру, пока один из «режиссёров» представления обливал друга спиртосодержащей жидкостью, другой поджигал.

«Хайпанули» на славу. К делу подключилась полиция, которая поспешила сообщить, что «дружба с огоньком» пресечена, фигуранты изобличены и вместе с родителями объясняются перед людьми в погонах. Вот только парня, рискнувшего стать исполнителем главной роли и зажечь суровый красноярский вечер «огнями радости» под гоготание своих друзей и спутниц, никак не могут найти.

«Ищут пожарные, ищет милиция». Хотя бы ради проверки на наличие ожогов. Ну и вменяемости, заодно. Ведь со слов красноярских «озорниц», ставших «кинооператорами», в съёмках он принял участие добровольно. На безвозмездной, так сказать, основе.

Подростковая жестокость, граничащая с помешательством, никак не может быть списана на суровый красноярский климат, хотя всех фигурантов этого «киноподжога» подмывает назвать отморозками.

Несовершеннолетних, поведение которых шокирует аудиторию, предостаточно и в других уголках необъятной Родины, где 2018 был весьма опрометчиво назван годом добровольца и волонтёра. Его нужно было назвать годом социопатичного тинейджера, выражаясь языком подрастающих, «выпиливающего» на своём пути детей, взрослых, ни в чём не повинных животных. Нередко, под финал, и себя.

Хабаровск

В феврале этого года, наконец-то, ушли на этап в женскую исправительную колонию № 11 под Иркутском девушки, которые вошли в историю российской подростковой деградации, как хабаровские живодёрки.

История двух юных хабаровчанок, Алины Орловой и Алёны Савченко, началась не вчера, а два года назад, осенью 2016-го. Даже видавшие виды любители жестокого видео в интернете содрогнулись от кадров, на которых две девушки без особых признаков интеллекта (впрочем, и без следов очевидной дебильности) на лицах расправлялись со взятыми из приютов животными.

На кровавом балансе садисток не менее 15-ти собак, кошек и птиц, которые работники приюта опрометчиво передавали в руки убийц. Инцидент взбудоражил Россию. В 93-х городах прошли митинги с требованием ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными. Палачи женского рода, в итоге, получили реальные сроки под давлением общественного мнения, однако, отнюдь не за расправу над зверюшками. В местах не столь отдалённых девушки оказались по обвинению… в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и вражды, а также за разбой.

Подчеркнём особо. За 15 загубленных душ Орловой и Савченко присудили всего лишь 150 часов исправительных работ. Что характерно: одно из этих существ женского пола в ходе отбывания наказания реализовало своё право на заключение брачного союза. Хотелось бы пожелать, чтобы внутренняя агрессия и бесчеловечность, проявленные «новобрачной» при убийстве животных, не были по освобождении спроецированы на рождённого ею ребёнка (если, конечно, «палитра абортов» не «украсит» её биографию).

Поступки Орловой и Савченко нашли поддержку у достаточно большой части российской аудитории, которая воспылала пиететом к живодёрской практике настолько, что сметала с прилавков «сувенирные» чехлы и футляры для смартфонов с фотопринтом, отображавшим моменты расправ над животными, настолько быстро, что продавцы жаловались: «Не успеваем подвозить новые!».

Москва

Юный программист Артём Исхаков был студентом престижной «Бауманки» и, начиная со второго курса, зарабатывал 80 тысяч рублей. Таланты не помешали молодому человеку жестоко убить свою соседку Таню Страхову (студентку Высшей школы экономики), а затем неоднократно изнасиловать её охладевающий труп. Сделав это, юноша разродился «последней пастой» (постом), где он в мельчайших деталях описал хронику своего преступления.

Девушку, отличавшуюся своеобразным поведением (встречалась с одним, жила с другим), молодой человек душил руками и верёвкой, загодя приобретённой для «шибари», колол ножом, не забывая отходить к ноутбуку, чтобы в создаваемой им хронике убийства, удивиться: почему она никак не хочет умирать?

Незадолго до этого преступления (правда, вместе с другой девушкой) выродок снял видеоролик с расправой над переданным в его «добрые руки» котёнком, которого положили в пакет и бросили в пруд.

Перед суицидом молодой человек сожалеет, что не может изнасиловать свою соседку еще раз, так как «она начинает неприятно пахнуть». Устав и готовясь к суициду, он… пишет стихи:

я стою на подкашивающихся ногах

с осознанием, что натворил.

нож был воткнут в брюшную полость

той, кого я всем сердцем любил.

Не Пушкин, конечно. Но «талантливо». Затягивая петлю, Исхаков попросил в своём «отчёте» поставить на его похоронах песню «Нет» группы Der Golem. Не поставили. Не для кого было. На похороны никто, кроме родителей, не пришёл.

Пермь

15 января 2018 года, в 10.19 по местному времени, в тихой провинциальной Перми, в школе № 127 с гуманитарным уклоном, 16-летний Лев Б. и его сверстник Александр Б., как оказалось впоследствии, повздорившие друг с другом и начавшие драку на ножах, начали наносить ножевые ранения окружающим, целясь в головы учащимся. Пострадал и находившийся в классе учитель, которая пыталась остановить подонков. 15 человек были доставлены в местную больницу, трое их них находились в тяжелом состоянии…

Во властных структурах заголосили о необходимости ужесточения контроля в интернете, наблюдением за детьми, пребывающими в «группах риска».

— С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться! — заявляла «Интерфаксу» вице-премьер Ольга Голодец.

Не пройдёт и полгода… Керчь!

И в Керченском политехническом колледже устроит массовую расправу Владислав Росляков, который был всего на два года старше пермских подростков Лёвы и Саши.

Владик, впечатлённый действиями заокеанских подростков-убийц из школы «Колубмайн», накопивший каким-то образом на дорогущее помповое ружьё Hatsan Escort и 150 патронов к нему, создаст несколько вполне профессиональных взрывных устройств, наденет майку с надписью «Ненависть», придёт в «альма матер», задействует весь свой арсенал, методично убивая учителей и учащихся колледжа.

Примечательно: разрешение на помповый Hatsan он, как законопослушный гражданин, не состоящий в «группе риска», получит в Росгвардии, где даже не заинтересуются вопросом: «А зачем вчерашнему сопливому тинейджеру огнестрельное оружие?». При этом стоит также отметить, что своё преступление молодой человек планировал почти два года – с января 2017 по 17 октября 2018. Итог – 15 студентов колледжа и 5 педагогов (в том числе, мать и дочь Светлана и Анастасия Баклановы) больше никогда не вернутся домой.

Застрелился и сам Росляков, по окончании дел своих заглянувший в библиотеку и выстреливший там себе в голову.

О подростковом садизме можно говорить бесконечно, вспоминая, например, о 20-летнем инвалиде Диме Рудакове, которого стая подрастающих ублюдков убила под Екатеринбургом за отказ приобрести для них сигареты.

Лежачего на земле юношу били ногами так, что у Димы вылетели глаза. А девочка 13-ти лет отроду, которой не удалось «по вине Рудакова» покурить вместе с гоп-компанией, подожгла их зажигалкой.

Что делать? Куда бежать? Кого звать?

Поддержать предложение Владимира Жириновского, считающего, что возраст уголовной ответственности необходимо снизить до 12-ти? Создать «интернет-полицию», отслеживающую «телодвижения» подростков в сети? Управление «К» и так существует. И внимательно следит за давно всем приевшимся и подлежащим декриминализации «оскорблением чувств верующих» и «разжиганием межнациональной розни».

Вот только самые страшные преступления происходят далеко не на почве политических воззрений или патологической любви к демонизированному Навальному, зовущему на площадь. Они совершаются теми, у кого вообще нет никаких воззрений. Есть только злоба, ненависть и желание уничтожать живое.

Возраст уголовной ответственности можно снизить до 12-ти лет, а можно и до 2-х. Подростка, вознамерившегося перестрелять всех и выбить себе, под занавес, мозги, это не остановит.

Пытаясь списать поступки подростков на «игры-стрелялки», наличие «групп смерти» в интернете, систему координат излишне демократизированного современного общества, в котором «так не хватает руки товарища Сталина», и – само собой! – тлетворное влияние западного мира, мы почему-то забываем о том, что тинейджеры-убийцы – не свалились с луны.

Они – порождение нашего общества, где агрессией (мотивированной и нет) пропитан каждый миллиметр пространства, где тотальное хамство и цинизм чиновников, занявших места на Олимпе и предлагающих жить старикам на 3500 в месяц, публичное побивание «заказных хохлов» и рукоприкладство телеведущих в прямом эфире, которые бравируют убийством людей в славном боевом прошлом, давно стали нормой. Она больше никого не удивляет.

Такая история.

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