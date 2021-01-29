Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Подписан приказ вернуть российских студентов на лекции

Лилия Караева
29 января, 2021 11:12
1 мин
Лилия Караева
29 января, 2021 11:12
1 мин
Валерий Фальков
Minobrnauki.gov.ru

Минобрнауки подписало приказ о возобновлении очного обучения в вузах России с 8 февраля. Возвращение к традиционной форме обучения будет сопровождаться соблюдением профилактических мер.

Приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Документ вступит в силу 7 февраля, новый семестр начнется в высших учебных заведениях с 8 числа. Сейчас в вузах идут каникулы после зимней сессии.

Институты будут обязаны соблюдать меры безопасности и не допускать к занятиям студентов с признаками инфекции, пишет РБК. Предусмотрены контроль температуры на входе в здание, соблюдение масочного режима, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами не реже одного раза в четыре часа.

Студентов перевели на дистанционное обучение осенью из-за второй волны коронавируса. Полностью перешли на удаленку только 37% вузов - это 478 университетов и филиалов.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
вузы
Минобрнауки
очное обучение
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!