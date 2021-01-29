Подписан приказ вернуть российских студентов на лекции

Общество

Минобрнауки подписало приказ о возобновлении очного обучения в вузах России с 8 февраля. Возвращение к традиционной форме обучения будет сопровождаться соблюдением профилактических мер.

Приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Документ вступит в силу 7 февраля, новый семестр начнется в высших учебных заведениях с 8 числа. Сейчас в вузах идут каникулы после зимней сессии.

Институты будут обязаны соблюдать меры безопасности и не допускать к занятиям студентов с признаками инфекции, пишет РБК. Предусмотрены контроль температуры на входе в здание, соблюдение масочного режима, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами не реже одного раза в четыре часа.

Студентов перевели на дистанционное обучение осенью из-за второй волны коронавируса. Полностью перешли на удаленку только 37% вузов - это 478 университетов и филиалов.