«Подоходный» от слова «подохнуть»
«Подоходный» от слова «подохнуть»

Правительство России пока не готово отменять НДФЛ для малоимущих

Правительство России пока не готово отменять подоходный налог для граждан зарабатывающих менее 13 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ).

Ранее с такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Сама же идея заставило экспертное сообщество и законодателей снова вернуться к дискуссии о переходе с плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, хотя именно этот аспект в целом профсоюзами и не затрагивался.

Что-то с памятью их стало

Плоская шкала налогообложения — это когда одинаковую ставку со своих заработков платят и олигарх, и больничная санитарка: для первого удержание какого-то количества десятков миллионов — хоть и досадная, но не болезненная формальность, в то время как для второй — недокупленная картошка к ужину и давно забытая хорошая говядина и рыба.

И не скажешь тут «се ля ви» на французский манер, поскольку во Франции, как и в ряде других стран с хорошей экономикой, система налогообложения как раз прогрессивная.

Но, кажется, это тот самый случай (из череды прочих) когда Европа нам точно не указ

Инициативу ФНПР, к слову организации с прочным завязками в Администрации Президента, в Правительстве сперва приняли с интересом. Издание «Известия» в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) заверили, что обсуждение этого вопроса возможно состоится уже в обозримом будущем, но позже «уточнили» — всё же нет, в ближайшие полгода этот вопрос на повестку даже выносить не собираются.

Чем представителей Федерации профсоюзов откровенно удивили, ведь ранее договорённости о работе над упразднением подоходного налога для малоимущих между профсоюзами и правительством были достигнуты, причем при подписании соответствующего генерального соглашения между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами присутствовал и президент Владимир Путин.

Сам документ, подписанный 29 января, распространял своё действие на период 2018-2020 годов. То есть в нынешний — 2019-й — самое время его положения исполнять со всем усердием. Не кивая на то, что в момент той памятной встречи в присутствии прессы страна готовилась к выборам главы государства.

«Это четвертый абзац пункта 1.7 соглашения. Пусть внимательно читают представители аппарата и знают текст, который был подписан всеми тремя сторонами, иначе это некрасиво получается», — приводят «Известия» слова секретаря ФНПР Олега Соколова.

Впрочем, то обстоятельство, что ФНПР «впряглись» в эту инициативу и пообещали довести её до логического конца — читай Парламента — можно робко предположить,  что определённые подвижки в этом вопросе произойдут, к тому же уже не за горами, через два года, выборы в Госдуму, а это значит, что новое трехстороннее соглашение будет, во-первых, подписано, а во-вторых, на сей раз поставлено на контроль — небогатые люди тоже ходят на выборы и довольно активно.

Рай для «серых» схем?

К слову, некоторые парламентарии об этом помнят и сейчас — например, либерал-демократ Ярослав Нилов.

«Я считаю, что надо начинать хоть с чего-то, и быстрее, — рассказал он РИА Новости. — Лучше, конечно, установить порог в 20 тысяч, как предлагала ранее ЛДПР, но если на это не готовы, а готовы освободить (от НДФЛ) определенную категорию граждан, это будет существенный шаг к переходу на прогрессивную шкалу налогообложения».

Разделяет позицию профсоюзов и известный российский экономист Никита Кричевский, который, однако, не слишком верит в то, что от настойчивости в этом вопросе общественников, экспертов и даже отдельных парламентариев будет толк.

«Это, безусловно, шаг на встречу справедливости, — отметил экономист в эфире Национальной службы новостей, — Но разного рода «эксперты» науськивают президента, что плоская шкала налогообложения, в любом случае, выгодней прогрессивной. На самом деле, это не так, плоская шкала давно себя исчерпала».

Поддерживает перспективу отмена налога для малоимущих и предпринимательское сообщество. Вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал в беседе с «Русской Планетой» напомнил, что по официальной статистике средняя зарплата в России на 2019 год составляет 42,5 тысячи рублей.

Потому отмена НДФЛ для россиян с заработной платой ниже 13 тысяч рублей является, по его словам, отличной социальной инициативой, способной помочь малоимущим работникам выбраться из-за черты бедности, в которую их «вгоняет» зарплата ниже прожиточного минимума

Однако господин Сигал обратил внимание и на «обратную сторону медали», которую невозможно не принимать во внимание. Отмена НДФЛ для начислений от 13 тысяч рублей и меньше может повысить число граждан, работающих в «серой» зоне, когда в официальных ведомостях будет значиться та самая «не облагаемая» сумма, а остальное работники будут получать «в конверте».

«Мерой борьбы с такого рода возможными злоупотреблениями может стать закрепление в законодательстве положения, что минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум на 13%, — предлагает эксперт. — Однако это может несколько усложнить путь помощи малоимущим и затянуть исполнение проекта на более длительное время».

Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
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