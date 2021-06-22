Подмосковным чиновникам поставили ультиматум. Его невыполнение лишает доступа в правительство
Подмосковные власти приняли решение ограничить доступ в здание регионального правительства для сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Об этом заявила глава Минздрава области Светлана Стригункова.
Министр отметила, что региональное правительство решило «начать с себя».
«Практически с сегодняшнего дня заблокировали вход в здание правительства для государственных гражданских служащих и иных работников, которые не привились или болели более чем 6 месяцев назад», — сообщила глава подмосковного Минздрава.
Она добавила, что за прошедшие сутки в области был отмечен абсолютный рекорд числа новых зараженных. Из число превысило 1,8 тысяч. Стригункова подчеркнула, что такого суточного прироста не наблюдалось ни в первую, ни во вторую волну пандемии, передаёт Znak.com.