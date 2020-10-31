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Общество
Подмосковных пенсионеров снова разгонят по домам
31 октября, 2020 13:26
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Начиная с 2 ноября для пожилых жителей Подмосковья вводятся новые правила. Всем гражданам старше 65 лет предписан режим обязательной самоизоляции.
О нововведении рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Накануне он пришел в эфир телеканала «Россия-24». Там он рассказал о сложностях в больницах с пациентами старше 65 лет.
«Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную (самоизоляцию)», - заявил губернатор в ходе своего общения с журналистами.
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