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Подмосковных автомобилистов предупредили о ливнях
13 октября, 2021 18:31
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riamobalashiha.ru
Подмосковный Минтранс рекомендует автолюбителям быть предельно внимательными из-за большого количества осадков. В Московской области с 21 часа 13 октября до 9 часов 15 октября обещают сильный дождь.
В регионе введён «жёлтый» уровень опасности. Синоптики предупреждают, что 14 октября может выпасть треть месячной нормы осадков. Региональный Минтранс требует от автомобилистов соблюдения дистанции, отказа от резких манёвров и превышения скорости.
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