Подмосковный футболист рассказал о самочувствии после попадания молнии

Общество

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16-летний вратарь футбольного клуба Профессиональной футбольной лиги рассказал об инциденте с молнией, который случился 5 июля.

Как сообщил Иван Заборовский, последнее, что он помнит - как выходил из дома. После этого он очнулся в больнице.

О произошедшем молодому человеку сообщили врачи, показав видео. «У меня были сожжены легкие, больше 50%», — сказал спортсмен. Кроме того, у него лопнула барабанная перепонка, из-за чего он не слышит одним ухом.

Заборовского выписали из больницы 16 июля. Футболист успел подписать свой первый профессиональный контракт с командой из Орехово-Зуева, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в Чурапчинском улусе Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин.

Он скончался до прибытия в больницу. Мужчину похоронят в родном селении в Таттинском улусе, сообщает SakhaLife.

Напомним, в Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.

В общей сложности током убило 16 животных. В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод, который упал рядом с местом выгула стада.

Как говорят в региональном Минсельхозе, подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.