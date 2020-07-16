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Подмосковные аттракционы возобновили свою работу

Артем Денисов
16 июля, 2020 01:11
2 мин
подмосковье
Фото: pixabay.com

С 15 июля в Московской области вновь заработали аттракционы.

Теперь необходимо соблюдать все санитарные нормы. Например, должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Загрузка аттракциона должна быть не более 25% от пропускной способности. Подмосковные аттракционы находятся в 64 парках. Около половины парков уже выполнила подготовительную работу, а остальные завершат ее в ближайшие дни.

В каждом парке будет работать COVID-контролер. Предварительно практически все аттракционы региона были осмотрены специалистами. Выявленные недочеты были устранены, сообщает телеканал «360».

Тем временем, на Московской областной станции переливания крови появился аппарат, способный определить антитела к коронавирусу.

Если до сих пор пробирки отвозили в лабораторию Москвы, то сегодня появилась возможность исследовать кровь на месте. Новый аппарат сможет принять образцы и со всех станций Подмосковья и обследовать кровь донора сразу по нескольким позициям: на ВИЧ, гепатит, сифилис.

С 1 июля специалисты собрали 20 литров плазмы с антителами.

темы
коронавирус
подмосковье
аттракционы
2 мин